В Гильдии автошкол назвали главные недостатки нового экзамена на права

Сергей Лобырев, председатель правления Гильдии автошкол, заявил о том, что нововведения по сдаче экзамена водительские права, могут негативно отразиться на качестве подготовки в российских автошколах.

Увеличение количества упражнений на площадке приведет к сокращению практических занятий на вождение автомобиля. К тому же в большинстве населенных пунктов страны не хватает у ГИБДД собственных площадок для проведения экзамена, и часто используются территории, принадлежащие автошколам. Этот вопрос, по словам Сергея Лобырева, до сих пор не решен, сообщает Life.ru.

Использование площадок автошкол приведет к необходимости закупать оборудование. Кроме того, выдача водительских документов будет отсрочена на 30 дней, а госпошлина повысится до трех тысяч.

Читайте также:

МВД предлагает увеличить госпошлины для автовладельцев

Вступают в силу новые правила проведения медосмотра для водителей