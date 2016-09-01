Россияне назвали предмет, преподавание которого требует максимум внимания
1 сентября 2016, 13:18 [ «АН-онлайн» ]
Русский язык граждане Российской Федерации считают очень важным предметом – его преподаванию нужно уделить максимум внимания. Второй по важности названа математика, третье место отдано истории.
Около 70% российских граждан признают русский язык одним из самых важных предметов. В пятерку главных дисциплин отнесены математика, история, литература и иностранные языки, сообщает "Левада-центр", проводивший опрос.
По мнению 90% опрошенных, школе нужно уделять внимание и патриотическому воспитанию учащихся. Не меньшее число россиян перекладывают на школу и духовно-нравственное воспитание школьников. Больше чем две трети респондентов считают, что в школьной программе должна быть и начальная военная подготовка.
Читайте также:
Опрос: более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента
Социальное неравенство: недовольство россиян богачами возросло вдвое