В Волгоградской области овощам солнца хватает, а людям – нет

В городе-спутнике Волгограда – Волжском прошла акция, на которой горожане потребовали от местных депутатов вернуть украденное солнце.

В последний день лета волжане вышли на митинг-концерт с плакатами «Верните украденное солнце!», «Поволжью – поволжское время!», «Не хотим жить в темноте!», а в завершении собрались в гигантский хоровод – символ солнца. Жители региона уже не в первый раз требуют от депутатов областной думы выйти с инициативой о переводе стрелок часов на час вперёд. В результате нескольких «перекрутов» последних годов летний рассвет в Волгоградской области наступает в три часа ночи, а в девять вечера на улицы уже приходит темнота. Зимой не лучше - световой день начинается в восемь утра, а заканчивается уже к 16-00.

В соседних регионах – Астраханской и Ульяновской областях в 2016 году уже было введено летнее местное время, отличающееся от московского на один час. В планах перевод стрелок и у саратовцев. Только волгоградские депутаты не хотят слышать своих жителей, и всякий раз ссылаются на необходимость проведения дополнительных исследований и даже референдумов.

Стоит заметить, что волгоградские овощи, в отличие от людей, на нехватку солнца не жалуются. В этом году, по отчетам областных властей, уже собран рекордный урожай. В общей сложности аграрии планируют собрать около миллиона тонн и выйти на второе по России место по выращиванию овощей. Особенно удались в этом году помидоры и бахчевые культуры, которым требуется много солнца.

Читайте также:

Команда правительства Москвы прилетела в Волгоград за овощами

Участники "круглого стола" в Госдуме рекомендуют отменить "летнее" время