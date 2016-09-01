В РФ предложили ввести безвизовый режим для туристов из трех стран

Олег Сафонов, глава Ростуризма, заявил, что список стран, для туристов которых будет введен безвизовый режим на территории России, может быть расширен, так как опыт обмена с Китаем показал свою эффективность.

Уже существующий между Россией и Китаем механизм туристического обмена показал свою целесообразность. По аналогии подобные механизмы могут быть организованы и с другими странами, подчеркивает Олег Сафонов.

В частности, этот опыт может быть распространен на Индию и Иран, сообщает rg.ru. Не меньшую заинтересованность в этом процессе выражает и Вьетнам. Подобный механизм, введенный в 2000 году с Китаем, показал значительное увеличение числа туристов из этой страны.

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