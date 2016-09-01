Опубликована петиция за отставку главы «Роснефти» Игоря Сечина
1 сентября 2016, 12:11 [ «АН-онлайн» ]
На сайте Change.org опубликована петиция за отставку руководителя «РОСНЕФТИ» Игоря Сечина. Автор считает, что покупка «РОСНЕФТЬЮ» компании «ТНК BP» была совершена по завышенной оценке, что нанесло государству ущерб в особо крупном размере.
Автор утверждает,что купленные, возглавляемой Игорем Сечиным, «РОСНЕФТЬЮ» активы "не имели исходно-разрешительной документации, не соответствовали нормам градостроительного законодательства, ТУ на присоединение к инженерным сетям водопровода и канализации не соответствовали процедуре по устройству и реконструкции сетей, имело место нецелевое использование земельных участков, что нарушает Постановление правительства Москвы от 11 декабря 2013 года № 819-ПП, отсутствовала документация ЗОС (Заключением о соответствии (ЗОС) называется заключение органа строительного надзора о соответствии возведенного объекта требованиям проектной документации и техническим регламентам)".
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