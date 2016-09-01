Мэр Москвы открыл в столице новую школу

В День знаний, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл в городе новую школу.

Учебное заведение для детей появилось в первый день осени 2016 года на улице Новаторов в Москве. Как сообщает корреспондент портала "Газета.Ru", всего в новом учебном году в столице открылись 22 новые школы и детских садика.

Мэр города Сергей Собянин особенно отметил ощутимое улучшение уровня подготовки московских школьников за последние несколько лет. По его словам, учебные заведения российской столицы в настоящее время высоко ценятся и считаются одними из лучших в мире.

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