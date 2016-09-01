МТС начала пакетировать интернет и облачные сервисы для бизнес-клиентов

МТС объявил о запуске федерального пакетного предложения для корпоративных клиентов, которое включает в себя наряду с мобильным интернетом до 50 ГБ пространства в облачном хранилище, а также антивирус для компьютера или мобильных устройств.

МТС предоставит бизнес-клиентам при подключении опций «Интернет-TOP» и «Интернет-Premium» 50 ГБ облачного хранилища и лицензию на антивирусную программу Dr.Web без дополнительной платы. При подключении интернет-опций с меньшим объемом трафика, клиентам доступно 5 ГБ в облаке и антивирусная программа Kaspersky Internet Security для защиты мобильных устройств от кибер-угроз. Это позволит получить в одном пакете наиболее популярные в бизнес-сегменте услуги — канал передачи данных, облачное хранилище для этих данных, защиту информации и устройств.

Клиенты получат возможность при подключении интернет-опций хранить в облаке популярные форматы файлов — тексты, фото, видео, аудио, презентации, таблицы. Владелец данных может работать с ними одновременно с другими пользователями внутри организации, открыв общий доступ к папкам или конкретным файлам. Файлы будут доступны на десктопе, в web-интерфейсе, а также в приложении для смартфонов на Android и iOS. Также доступна функция автоматической синхронизации информации на устройстве пользователя и в облаке, расположенном на серверах МТС.

Предложение ориентировано на широкий круг корпоративных клиентов: от руководителей компаний, которые в больших количествах используют мобильный интернет и ценят надежность, оперативность и удобство в хранении информации, до разъездного персонала, который в качестве отчета регулярно отправляет фото и видеофайлы. Особенно актуально предложение для сотрудников, часто отправляющихся в командировки по России: мобильный интернет расходуется в поездках по всей России в рамках квоты без дополнительной платы.

«Облачные решения, к которым относятся и сервисы удаленного хранения и обработки данных, крайне востребованы среди клиентов МТС. В отдельных сегментах рост количества подключений к таким сервисам увеличился в шесть раз за год. Бизнес охотно подключает облачные сервисы именно у операторов связи, поскольку только мы можем предоставить пользователям не просто место в облаке, но и всю услугу в комплексе — канал передачи данных, хранилище и защиту данных в одном окне. Получая комплексную услугу, клиенты не просто получают понятный сервис, персональное обслуживание, но и экономят в сравнении с покупкой услуг по отдельности», — отметила директор по маркетингу бизнес-рынка МТС Елена Нечай.