Российский лидер Владимир Путин поручил уделить особое внимание работам по возведению судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае.

Данное заявление он сделал в ходе осмотра его первой очереди, отметив, что правительство обеспечит все необходимое финансирование, которое будет публичным. Как подчеркнул Путин, возведение судоверфи "Звезда" - это весьма металлоемкий проект. Кроме того, глава государства добавил, что строительство комплекса является первым важным шагом в сфере развития гражданского судостроения на Дальнем Востоке.

Президент РФ выразил уверенность в том, что проект станет крайне успешным, передает РИА "Новости".

Новая верфь будет строить суда любой сложности и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России.

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