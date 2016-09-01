Станции сотовых операторов будут использоваться в противоракетной обороне

Новые разработки холдинга «Росэлектроника» будут представлены публике на выставке-форуме «Армия-2016». Чтобы обнаружить беспилотники, ракеты, объекты малой авиации будут использованы станции сотовых операторов.

Игорь Козлов, генеральный директор холдинга АО «Росэлектроника», назвал разработку «Рубеж» особенной, так как она дает возможность обнаруживать летательные аппараты, благодаря станциям сотовых операторов. Новую разработку публика сможет оценить на ближайшей выставке-форуме «Армия-2016».

Разработка основана на следующем принципе: во время попадания летательных объектов в электромагнитное поле, его состояние изменяется, и эти изменения фиксируются станциями сотовых операторов, что позволяет обнаружить объект. Сотовые операторы не понесут никаких финансовых затрат в связи с новым изобретением.

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