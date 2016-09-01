Суворовцы из Уссурийска получили в подарок от Шойгу кабинет релаксации

Сергей Шойгу, министр обороны РФ, сделал для учащихся уссурийского Суворовского военного училища поистине царский подарок. Теперь они смогут посещать специальный кабинет сенсорного развития и релаксации.

Главный военный министр страны, посетивший военное училище для суворовцев в Уссурийске обратил внимание на то, что учащимся необходимо не только учиться, но и заниматься психологической разгрузкой. Для этого он подарил им кабинет релаксации и сенсорного развития.

Кроме того, Сергей Шойгу подчеркнул, что образовательное учреждение должно внимательно выбирать канцелярские принадлежности для своих воспитанников. На них не должны быть картинки, а необходимая по данному предмету информация: цитаты писателей, таблица умножения и так далее.

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