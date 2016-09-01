Россия сняла ограничения на выезд студентов в Турцию для обучения

Теперь российские студенты смогут выезжать в Турцию, чтобы учиться. Действовавшие на выезд ограничения теперь сняты, заявил Николай Тойвонен, директор международного департамента Минобрнауки.

Николай Тойвонен заявил о том, что студенты из России могут спокойно выезжать на территорию Турцию, чтобы обучаться. Ранее действовал запрет на эти вылеты в связи с безопасностью российских граждан, уверенности в которой не было в связи с событиями в Турции.

Но теперь, после того, как открыты чартерные рейсы, образовательный обмен будет восстановлен, и безопасность студентов РФ не представляет сомнений. Благо, контакты в научно-образовательной сфере между Россией и Турцией были сохранены.

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