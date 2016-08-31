Работники УАЗа требуют повышения зарплаты

Более 50 человек – сотрудников Ульяновского автомобильного завода – выразили свои требования депутату регионального собрания о повышении заработной платы, которая составляет по факту от 12 до 15 тысяч рублей.

Акция протеста была проведена перед проходными Ульяновского автомобильного завода, работники которого выступили за повышение зарплаты. По их словам, они не видели индексации в течение восьми лет.

К тому же несмотря на то, что по официальным бумагам, заработная плата составляет 25-27 тысяч рублей, по факту рабочие довольствуются только 12-15 тысячами. Работники подчеркивают, что их деятельность проходит в тяжелых условиях, сверхурочные недоплачиваются.

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