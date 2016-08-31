День знаний в России

По всей стране сегодня школьники и их родители, а также учителя готовятся к завтрашнему дню. «Аргументы недели» изучили, что происходит в России в преддверии 1 сентября.

Мэр Уфы потребовал не проводить 1 сентября никаких экспериментов и не отключать воду. С теми, кто будет «портить людям праздник», он пообещал разобраться. А министр образования Приамурья попросил кандидатов не устраивать политических акций в этот день под маской поздравлений. Подобные указания следовало бы дать по всей стране.

В нескольких городах 1 сентября пройдут уроки футбола в честь чемпионата мира. Проведут их сами футболисты. А в Екатеринбурге игроки местного клуба даже погоняют мяч с учащимися младших классов на открытии новой школы. 11 футболистов против 200 детей. Устроив столь необычный матч, клуб мечтает попасть в книгу рекордов России.

В Якутии накануне 1 сентября сгорела школа. В момент пожара в деревянном здании никого не было. Занятия пообещали перевести в другое помещение и начать учебный год вовремя. Это уже вторая сгоревшая за лето школа в регионе.

Родители первоклашек из столичного Южного Бутова возмущены тем, что 1 сентября в их образовательном комплексе, объединяющем несколько школ, практически отменили линейку. В спортзале ребята прослушают видеообращение директора, а для родителей установят монитор во дворе школы.

Родителям школьников во Владимирской области тоже несладко. Придется отмечать День знаний без алкоголя. 1 сентября в области не будут продавать спиртные напитки. В некоторых магазинах уже давно висят объявления с предложением закупиться заранее.

В Приморье праздничное настроение испортил разбушевавшийся тайфун. Введен режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших от стихии районах решили перенести начало учебного года.

Тем временем в Интернете школьники уже вовсю отмечают начало учебного года. С хэштегом #МЫВДЕРЬМЕ , ставшим в последние дни самым популярным в русскоязычном твиттере, школьники выкладывают снимки, на которых изображен средний палец на фоне учебников, грустящие персонажи мультфильмов и киногерои. «Если у тебя хорошее настроение, вспомни о том, что завтра первое сентября», — пишут школьники.

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