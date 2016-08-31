Житель Новосибирска Игорь Копысов на рыбалку поехал 29 августа и первонеачально подумал, что зря: погода с дождем и ветром хорошей ловле не благоприятствует. Рыбак решил ловить хищную рыбу и закинул спиннинг…

Когда щука клюнула, рыбак даже не сразу понял, кто кого поймал: такой сильной оказалась добыча. Двадцатиминутная борьба закончилась победой человека и 18-килограммовая добыча оказалась на берегу. Длина чудовища (иначе не назовешь) – 145 см. Во время поединка щука проколола рыбаку резиновую лодку, но Игорь не расстраивается, - зато какая добыча!

«Когда я ее выволок на берег, у меня коленки тряслись и сердце едва наружу не вырвалось!» - делится рыбак ощущениями. Таких рыб он еще не видел: трехлитровая банка проваливается в щукино горло со свистом! Игорь сделал чучело из головы своей добычи, а из мяса котлет накрутил.

Это не первый трофей счастливого рыбака: в прошлом году ему попалась щука на 15 килограммов.