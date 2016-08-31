В центре Москвы нашли нефть

Уникальную находку обнаружили рабочие в центре столицы. Древний резервуар с нефтепродуктами был найден недалеко от дома, где располагалось Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Павел Мальцев, начальник отдела Агентства, рассказал, что удивительным совпадением стал тот факт, что находка была сделана именно в этом месте. По словам чиновника, на картах никаких обозначений по поводу этого резервуара не было.

Благоустройство территории перед домом и позволило сделать открытие: рабочие наткнулись на металлическую горловину, которая была закрыта заглушкой, сообщает rg.ru. Резервуар уходил на три метра в землю, и в нем хранились нефтепродукты, которые, по-видимому, использовались для отопления дома, ранее принадлежавшего Николаю Гавриловичу Зимину, табачному дельцу.

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