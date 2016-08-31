Жителям станицы в Краснодарском крае устроили газовую камеру и химическую атаку

Жители станицы Нижнебаканской были рады, что живут в Краснодарском крае, пока не заработал завод компании ЗАО «АББА» по утилизации автопокрышек. Теперь в курортной зоне нечем дышать, и это не метафора…

Завод устроил в станице и окрестностях экологическую катастрофу, но жители смогли «достучаться» только до активистов Экологической Вахты по Северному Кавказу, - экологи познакомились с директором предприятия (Голубятников Петр Евгеньевич ) и проверили завод. Станица расположена в Крымском районе Краснодарского края – местность что ни на есть курортная… была: дым паленой резины и резкий сильный запах превратили район в газовую камеру! Экологи забили тревогу: дым, загазованность, жуткий запах, растения – под слоем тяжелых фракций, - да это апокалипсис! Проблеме уже пять лет (завод начал работу в 2011 году), но власти района по-прежнему о ней «ничего не знают»: никакой реакции на жалобы жителей нет. Люди понимают, что автопокрышки надо перерабатывать, но зачем это делать так по-топорному, без очистных сооружений?!

Экологи направили обращения в соответствующие надзорные органы с просьбой провести проверки соблюдения требований безопасности и санитарных норм при переработке резины, но дыма над станицей Нижнебаканской пока меньше не стало…