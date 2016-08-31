Пресс-секретаря ИГИЛ уничтожили ВКС России

Министерство обороны Российской Федерации сообщает 31 августа об уничтожении в Сирии пресс-секретаря ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России), полевого командира Абу Мухаммад аль-Аднани.

Российское Минобороны сообщает, что 30 августа 2016 года в результате бомбового удара российского Су-34 в районе Мааратат-Умм-Хауш провинции Алеппо было уничтожено крупное скопление боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) численностью до 40 человек. Среди уничтоженных боевиков, по данным разведки, был полевой командир Абу Мухаммад аль-Аднани, известный как «официальный представитель по работе со СМИ» международной террористической группировки «Исламское государство.

В министерстве отмечают, что Абу Мухаммад аль-Аднани считался вторым лицом в ИГ после главаря Абу Бакра аль-Багдади и призывал к проведению терактов в странах западной Европы и США.

Ранее «Аргументы недели» сообщали об уничтожении Абу Мухаммад аль-Аднани.