Конфликт Гартунга и СМИ дошел до уральского полпредства

Вчера, 30 августа, состоялось заседание Совета по информационной политике при полпреде Президента РФ в УрФО. В ходе встречи был рассмотрен конфликт ряда СМИ Челябинской области и бизнесмена Валерия Гартунга. Заместителю полпреда Борису Кириллову о сложившейся ситуации рассказал член правления Союза журналистов Южного Урала, директор ИД «Гранада пресс» Сергей Филичкин.

Напомним, что бизнесмен объявил войну для ряда СМИ Южного Урала, обвинив их в участии в организованной преступной группировке. Его московские адвокаты подготовили ряд обращений в правоохранительные органы с просьбой проверить работу редакций. Но вместо того, чтобы испугаться и снять острые материалы, журналисты нашли поддержку у Союза журналистов Челябинской области, экспертного совета по СМИ при ЗСО и комитета по информационной политике ЗСО. Теперь с ситуацией был ознакомлен заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

По данным Сергея Филичкина, журналисты подверглись нападкам бизнесмена абсолютно беспочвенно. На них натравили силовые структуры для того, чтобы в редакциях сняли проблемные материалы, что позволит избежать расследований и преследований. Однако в свою очередь пресса заявила о том, что все опубликованные материалы были подготовлены на основании пресс-релизов правоохранительных и надзорных органов, и подобный прессинг приведет к срыву объективной и непредвзятой работы СМИ. По мнению директора ИД «Гранада пресс», такое давление на прессу недопустимо.

Борис Кириллов внимательно выслушал Сергея Филичкина и отметил, что до момента получения результатов проверки не сможет поддержать ту или иную сторону конфликта. Однако о сложившейся ситуации узнали в уральском

полпредстве, что уже стало важным этапом в разрешении ситуации.