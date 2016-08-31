В рамках форума «Россия – спортивная держава» пройдет студенческий слет ГТО

Начало нового учебного года откроется для студенческой молодежи ярким спортивным событием: в середине октября во Владимирской области состоится слет первокурсников – обладателей золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), приуроченный к проведению VI Международного форума «Россия – спортивная держава».

Спортивному духу слета будет соответствовать не только девиз «Быстрее, выше, сильнее», но и программа мероприятий, включающая в себя различные коллективные интерактивы и спортивные состязания. С 10 по 13 октября юные участники фестиваля посоревнуются за звание чемпионов и примут участие в спортивных эстафетах и массовых забегах.

Однако в программе слета ГТО не только спортивные состязания. Участников ожидают встречи с известными спортсменами, послами ГТО, представителями Министерства спорта РФ и Министерства образования и науки РФ, просмотры художественных фильмов о спортсменах, интеллектуальные игры и многое другое. Кроме того, студенты примут участие в заседаниях круглых столов и научно-практических конференциях, посвященных роли ГТО и массового спорта в системе здорового образа жизни населения. На различных семинарах-практикумах, проводимых под руководством опытных модераторов, студентов познакомят с технологиями привлечения и мотивации волонтеров, эффективного PR и практиками продвижения комплекса ГТО среди студентов.

Начало нового учебного года откроется для студенческой молодежи ярким спортивным событием: в середине октября во Владимирской области состоится слет первокурсников – обладателей золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), приуроченный к проведению VI Международного форума «Россия – спортивная держава».

Спортивному духу слета будет соответствовать не только девиз «Быстрее, выше, сильнее», но и программа мероприятий, включающая в себя различные коллективные интерактивы и спортивные состязания. С 10 по 13 октября юные участники фестиваля посоревнуются за звание чемпионов и примут участие в спортивных эстафетах и массовых забегах.

Однако в программе слета ГТО не только спортивные состязания. Участников ожидают встречи с известными спортсменами, послами ГТО, представителями Министерства спорта РФ и Министерства образования и науки РФ, просмотры художественных фильмов о спортсменах, интеллектуальные игры и многое другое. Кроме того, студенты примут участие в заседаниях круглых столов и научно-практических конференциях, посвященных роли ГТО и массового спорта в системе здорового образа жизни населения. На различных семинарах-практикумах, проводимых под руководством опытных модераторов, студентов познакомят с технологиями привлечения и мотивации волонтеров, эффективного PR и практиками продвижения комплекса ГТО среди студентов.