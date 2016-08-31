Ульяновцы собирают на свою золотую медаль для Исинбаевой

Народную золотую медаль хотят вручить жители Ульяновска Елене Исинбаевой, отстраненной решением МОК от последних Олимпийских игр. Флешмоб начат.

На самом деле, это акция по сбору средств на неполученную медаль Заслуженному мастеру спорта России. Многих россиян искренне огорчило отстранение Елены от участия в последних играх. Участники акции планируют собрать порядка 800 тысяч рублей для изготовления медали из золота 585-й пробы. Организатор акции, проходящей также в соцсетях, Ринат Галеев приводит в пример «народную медаль» Евгению Плющенко, средства на которую собрали жители Санкт-Петербурга. Пока сбор только начат, собрано менее 4000 рублей.

О завершении спортивной карьеры объявила Елена Исинбаева в августе. За день до этого 34-летнюю спортсменку избрали в комиссию Международного олимпийского комитета. А в июле Международная федерация легкой атлетики (IAAF) не допустила к Олимпийским играм 67 российских спортсменов, в числе которых оказалась и Исинбаева. Сама она заявила, что в составе комиссии МОК будет бороться с несправедливыми ситуациями, подобным собственной.



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