Эксперты считают, что цены на водку остаются заниженными

Министерство финансов внесло предложение об увеличении минимальной стоимости пол-литра водки до 197 рублей. По мнению Вадима Дробиза, возглавляющего Центр исследований рынков алкоголя, инициатива будет поддержана.

При этом Дробиз уточняет, что даже в этом случае цена на водку все равно останется заниженной. Он считает, что минимальная стоимость пол-литра водки должна составлять не менее 200 рублей.

По словам специалистов, изменение минимальной стоимости не окажет влияния на потребителей. По их мнению, те, кто до увеличения цен предпочитал покупать водку в легальной рознице, в любом случае продолжат это делать, поскольку хотят быть уверенными в качестве продукта.

Читайте также:

Минфин России предложил снова повысить цены на водку

Все новости дня