В Санкт-Петербурге нерпу выпустили на волю, а она вернулась к людям

В Санкт-Петербурге в Ладожское озеро выпустили нерпу, однако она не пожелала жить одна и вернулась к людям.

Об этом сообщил в среду, 31 августа, директор Фонда балтийской нерпы Вячеслав Алексеев. Как сообщает издание «Невские новости», нерпа, которой дали кличку Крошик, решила вернуться к людям всего через пятнадцать минут плавания. Алексеев подчеркнул, что это эксклюзивный случай, подобного которому ранее не было. Он заметил, что это к лучшему, поскольку малыш-нерпа оказался слишком доверчивым. Предполагается, что еще одна попытка отпустить Крошика на волю будет осуществлена осенью или весной.

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