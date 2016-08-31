«Дружба» против президента: южноуральские китайцы делят рынок

Перспективные взаимоотношения между КНР и Россией, которые легли в основу стратегической программы президента Владимира Путина, находятся под угрозой. Кроме того, под удар поставлена репутация Южного Урала во главе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. В канун саммитов ШОС и БРИКС правоохранительные органы проверят громкие заявления зампредседателя ЧРОО «Китайского культурного центра «Дружба» Алексея Забелина.

В прокуратуру Челябинской области обратился бывший депутат совета депутатов Центрального района Челябинска, председатель ВОО «Союз призывников России» в Челябинской области Марсель Хазиев. Он потребовал проверить деятельность организации, которая предоставляет земельные участки и дает работу гражданам Китая. По мнению общественников, в «Дружбе»могли быть организованы нелегальные каналы миграции для жителей Китая. Кроме того, организацию проверят на предмет нарушения трудового, земельного и налогового законодательства. Вполне возможно, что на плантациях овощей используются труд «рабов» из Китая, а также удобрения, которые не имеют сертификатов.

Напомним, что из-за ряда заявлений зампредседателя ЧРОО Алексея Забелина, которые могут привести к выгодному переделу сфер влияния и рынка, возникает провокация, которая дискредитирует регион в преддверии проведения саммитов ШОС и БРИКС. Деятельность «Дружбы» прекратит окончательный вывод «из тени» овощеводческого рынка, инициированный губернатором Борисом Дубровским. Кроме того, она срывает формирование легального бизнес-пространства с КНР — стратегическую программу сотрудничества с КНР, которая была принята президентом России Владимиром Путиным.