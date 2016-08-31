На Ямале сняли карантин по сибирской язве

В среду, 31 августа, в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа отменили карантин по сибирской язве, который был введен 25 июля.

Соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор Дмитрий Кобылкин. О том, что карантин по сибирской язве на Ямале снят, сообщила пресс-секретарь главы ЯНАО Наталья Хлопунова, передает ТАСС.

Напомним, что ранее на Ямале, где был введен карантин, среди двадцати человек, госпитализированных с сибирской язвой, оказались восемь детей. Кроме того, согласно последним данным, от кишечной формы заболевания в ЯНАО скончался 12-летний ребенок.

Читайте также:

В Волгоградской области выявлена сибирская язва



