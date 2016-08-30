Минобрнауки назвало направления тем для выпускных сочинений на 2017 год

Темы, касающиеся основополагающих категорий бытия, позволят выпускникам поразмышлять над серьезными вопросами. Минобрнауки опубликовал темы для итоговых сочинений будущих одиннадцатиклассников.

Министерство образования и науки обнародовало те тематические направления, которые позволят выпускникам 2016-2017 года подготовиться к итоговому сочинению. «Победа и поражение», «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда» - таковые основные вопросы, которые будут раскрывать старшеклассники. Эти направления подготовлены с участием экспертов ФИПИ и одобрены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах. Конкретные темы для сочинений школьники узнают только на самом экзамене.

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