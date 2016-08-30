Выбираем ГРУБернатора России

А у нас свои выборы! Предлагаем читателям «Аргументов недели» проголосовать за самого невоспитанного губернатора.

Совсем недавно губернатор Самарской области Николай Меркушкин встречался с жителями Тольятти. Работница дочернего предприятия «АвтоВАЗа» поинтересовалась у главы региона, когда наконец сможет получить зарплату, которую ждет уже больше года. Вопрос пришелся губернатору не по душе. «Ну, что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать – никогда! Никогда!» — ответил Меркушкин. Он также посоветовал обратиться с вопросом о зарплате к американскому послу. «Те, которые вас подогревают, просите у них», — заявил он.

Глава Марий Эл Леонид Маркелов «прославился» на всю страну после того, как пообещал «раскопать все дороги» за плохой прием. «Меня так плохо первый раз принимают. У меня нигде так не было, чтобы ворчали, ворчали, рычали. Везде спасибо говорят. Ну, наверно мне стоит повернуться к вам тем местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? И будете три года ждать», — сказал он местным жителям, когда те стали ему жаловаться.

Бывший губернатор Краснодарского края, а ныне министр сельского хозяйства Александр Ткачев, видимо, заодно с Дмитрием Медведевым, который посоветовал желающим больше зарабатывать учителям заняться бизнесом вместо преподавания. Когда инженер городской больницы обратился к Ткачеву через соцсети и написал: «…получаю 15 тыс! Как жить?", губернатор ответил кратко: «Поменять работу».

Бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов заявил, что людям нужно «научиться выносить за собой дерьмо». «Мы проводим субботники, выходит работать кто? Чиновники, учителя, врачи, социальная сфера, ни одного жителя не выходит на субботники», — возмутился он.

Глава Липецкой области Олег Королев — тот еще шутник. Журналист спросил его, почему если в регионе производят так много яиц, они такие дорогие. Губернатор сказал: «А ты спроси со своих яиц. Они дадут тебе ответ!». Корреспондент растерялся переспросил, не шутит ли чиновник. Ответ удивил еще больше: «Я вполне серьезно тебе ответил».

Читайте также:

Топ-5 афонаризмов от наших депутатов

Топ-5 афонаризмов мэров российских городов



