Синхронистку Ищенко на «кремлевском» BMW трижды за день остановили полицейские

Нарушительницей правил признают Наталью Ищенко, российскую синхронистку, сотрудники ГИБДД. Они три раза за день останавливали BMW чемпионки, так как у неё не было номеров и машина не поставлена на учет.

Только спустя несколько дней после того, как машина была презентована президентом РФ, синхронистка Наталья Ищенко смогла отдать автомобиль BMW на регистрацию. По её словам, три раза машину останавливали сотрудники ГИБДД, требовавшие объяснений по поводу постановки автомобиля на учет, сообщает lenta.ru.

Прохожие же положительно реагировали на появление автомобиля на улицах городах, поздравляли спортсменку, приветствовали, узнавая машину по наклейке с фамилией и именем синхронистки.

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