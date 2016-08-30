Новые правила сдачи водительских экзаменов вступят в силу с 1 сентября

Неоспоримые преимущества для граждан обещает Госавтоинспекция после того, как 1 сентября вступят новые правила для сдачи государственных экзаменов на право стать водителями автомобиля.

Изменения в правилах сдачи коснутся времени, сроков и порядка проведения экзамена, которые теперь станут регламентированными. На очередь должно быть затрачено не более 15 минут, экзамен сдан за час, а в течение 30 рабочих дней водитель уже должен получить права. По сути, как признают представители Госавтоинспекции, кардинальных изменений не произошло.

Сдача теории предполагает, что после неверного ответа у испытуемого будет ещё шанс исправиться, но он должен дать ответ на 5 дополнительных вопросов. То же самое предстоит и после второго неверного ответа.

В практической части поменялись некоторые упражнения: форма «змейки» стал угловой, а в упражнении «въезд в бокс» изменилась разметка. ГИБДД считает, что новые правила необходимы, для того чтобы повысить качество подготовки водителей и усовершенствовать процедуру сдачи экзамена.

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