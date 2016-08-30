На юге РФ авиация отработала массированный ракетный удар по условному противнику

Истребители, бомбардировщики и штурмовики, принадлежащие Южному военному округу, нанесли условному противнику массированный удар в рамках учебно-боевой проверки, которая была объявлена внезапно.

Различные боевые задачи были отработаны летными составами более 50 российских самолетов, в числе которых Су-24М, Су-34, Су-25СМ, Су-30СМ, Су-27. Цели для самолетов были наземными в виде колонн бронированной и автомобильной техники. Летчики должны были нанести удар по силам условного противника. Эти учебно-боевые задачи были реализованы в рамках масштабной проверки.

Кроме того, немаловажной целью стала отработка противоракетного маневрирования самолетов и ухода от ответного удара со стороны противника.

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