С 18 по 21 августа 2016 в Москве в Гостином дворе прошла выставка «CHAPEAU-MOSFUR 2016». Здесь впервые меховая фабрика «ЗИМОС» представила свою продукцию на стенде и стала участником конкурсного показа «Имперский стиль» с коллекцией шуб «Зимняя вишня».

«Зимос» сегодня — это предприятие полного цикла от выращивания норки до продажи готовых шуб жителям России. Качество меха норки — высокое. Цвета: черный, пастель, сапфир, белый.

Конкурсная коллекция «Зимняя вишня» - это двенадцать меховых образов. Они соединили в себе тенденции 80-х в СССР и современную моду. Одним из самых ярких образов стал белый норковый кейп невесты. Председатель жюри конкурса мэтр российской моды, художник-модельер Вячеслав Зайцев прокомментировал работу коллектива меховой фабрики "ЗИМОС":

- Это был интересный выход. Он создал ощущение грамотного отношения к меху. И белая пелерина невесты была прелестной.

Шубы «ЗИМОС» - красота в качестве.

О «ЗИМОСЕ»:

Меховая фабрика «ЗИМОС» была основана в 1988 году. Шубы бренда «ЗИМОС» имеют торговый знак – фирменную снежинку.

Для производства норковых шуб «ЗИМОС» используется отборная пушнина собственного зверохозяйства в Тверской области. Шубы «ЗИМОС» имеют широкий размерный ряд и идеально сидят на фигуре. Это обеспечивается продуманным кроем с использованием уникальных лекал, внедрением современных технологий пошива.

Где купить шубы «ЗИМОС»:

- на Новоторжской ярмарке в вашем городе;

- в интернет-магазине www.shubu.ru;

- в фирменном магазине меховой фабрики «ЗИМОС» (Иваново, М. Рябининой, 31а), 8 (4932) 34-39-45

19-23 октября 2016 г.

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