В полиции опровергли слухи о масштабных реформах в МУР

Никаких особо масштабных реформ не запланировано в управлении Московского уголовного розыска, в котором появится только одно новое подразделение, направленное на борьбу с мошенническими действиями.

Отдельно мошенничеством будет заниматься новый отдел, который появится в Московском управлении уголовного розыска. Причем специалисты данного подразделения будут заниматься как обычными видами мошенничества, так и новых видов – с помощью мобильной связи и интернета.

До этого появилась информация о том, что сотрудники МУРа получили уведомления о будущем увольнении, но оказалось, что кадровые перестановки имеют только номинальный характер.

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