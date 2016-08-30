Семья из Владимира переименует сына в Путина

Семья из Владимирской области решила, что их сыну Расулу больше не подходит его имя. Семья Джураевых подала документы главе администрации района . Как только бумаги будут подписаны, мальчика будут звать Путиным.

Джураевы родом из Таджикистана, но уже давно живут в России. Сейчас Расулу полтора года.

Сменить мальчику имя предложил дедушка Рахмон Джураев, большой поклонник Владимира Владимировича. Дома у Джураева-старшего даже есть мини-музей имени российского президента. Однажды он прочитал, что в Египте ребенка назвали Путиным, и решил, что в России тоже должен быть свой Путин - второй, конечно.

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