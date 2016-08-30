Игорь Сечин судится с журналистами из-за статьи о доме в Барвихе

Президент «Роснефти» судится с газетой «Ведомости» и ее журналистом Ринатом Сагдиевым, опубликовавшим статью о строительстве Игорем Сечиным дома в Барвихе. Начало слушаний назначено на 12 сентября.

Как пояснил RNS пресс-секретарь корпорации Михаил Леонтьев, истец требует опровергнуть приведенные в статье сведения, поскольку они являются ложными, а также признать факт вмешательства в частную жизнь со стороны журналистов. Если данные требования будут выполнены, истец готов заключить мировое соглашение с ИД «Бизнес Ньюс Медиа», которому принадлежит вышеупомянутое издание.

В статье, ставшей предметом судебного иска, была опубликована в газете «Ведомости» 20 июля сего года. В ней, в частности, говорилось, что глава «Роснефти» приобрел земельный участок и строит новый дом на Рублевке, возле санатория управделами президента «Барвиха». Стоимость участка площадью 3 га газета минимально оценила в 60 миллионов долларов. В «Роснефти» тогда назвали статью «бессмысленным заказом».

Ранее с иском против «Новой газеты» обратилась в суд предполагаемая жена Игоря Сечина – Ольга, которую возмутила газетная статья о том, как она отдыхает на яхте «Принцесса Ольга», стоимость которой оценивается в 100 миллионов долларов. Истица требовала уничтожить все газетные номера с провокационной статьей.



