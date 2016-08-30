Новосибирск примерил московские обноски
30 августа 2016, 14:07 [ «АН-онлайн» ]
Фотографии трамваев, прибывших в Новосибирск для организации движения по новому маршруту «Чистая слобода — площадь Маркса» появились в соцсетях. Горожане сравнили списанные столичные трамваи с обносками.
В конце июля мэр Анатолий Локоть заявил о запуске в октябре нового трамвайного маршрута от микрорайона «Чистая слобода» до площади им. Карла Маркса. Работы по прокладке 2,3 км путей начались в мае прошлого года. Стоимость проекта — 81 млн рублей. Власти уточнили, что по новому пути пустят трамваи, которые муниципалитет планирует закупить в этом году.
И вот первая партия вагонов для организации движения на новом маршруте прибыла в Новосибирск. Это списанные трамваи из Москвы. Пока в столицу Сибири прибыли пять вагонов. Еще пять находятся в пути.
По данным сайта госзакупок, «Горэлектротранспорт» Новосибирска закупил 10 б/у трамваев у «Мосгортранса» за 4,5 млн рублей. Согласно документам закупки, все вагоны 90-х годов выпуска с пробегом от 688 тысяч км до 842 тысяч км. При этом, по условиям соглашения, покупатель обязался самостоятельно забрать и вывезти товар из Москвы. Доставка обошлась ГЭТ Новосибирска почти в 5 млн рублей.
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