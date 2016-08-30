Кирово-чепецкие поклонники Майкла Джексона отметили день рождения кумира

29 августа родился король поп-музыки Майкл Джексон. Накануне в Кирово-Чепецке, на площадке перед ДК «Янтарь» поклонники всемирно-известного певца и музыканта устроили танцевальный флеш-моб в его честь.



Десятки человек синхронно двигались как Майкл Джексон в его самых известных клипах - «Black or White», «Thriller» и др. Таким образом, кирово-чепецкая молодежь почтила память одного из самых успешных американских певцов, который 25 раз был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

За две недели до этого организаторы мероприятия предложили в одной из соцсетей всем желающим принять участие в флеш-мобе. Они с легкостью набрали группу танцоров, кроме того, посмотреть на выступление ребят собралось около 80 человек.

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