Волгоградские экологи вступились за змей
30 августа 2016, 12:28 [«АН-онлайн», С. Иванов ]
Сотрудники расположенного в Волгоградской области природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» обратились к жителям региона с просьбой не убивать змей. По словам экологов, в последнее время случаи гибели рептилий от рук человека заметно участились, и это тревожная тенденция.
Как пояснили ИА «Волга-Каспий» в пресс-службе регионального комитета экологии и природных ресурсов, чаще всего люди убивают змей из страха, опасаясь пострадать от ядовитых укусов. Но в подавляющем большинстве случаев эти опасения совершенно беспочвенны: в Волгоградской области ядовитые змеи не водятся.
На территории региона встречаются только четыре вида змей – узорчатый полоз, обыкновенный и водяной ужи и желтобрюхий полоз, увидеть которого удаётся очень редко. Все они безобидны и не представляют для людей угрозы. Чаще всего от рук человека погибают узорчатые полозы: местные жители путают их с гадюками, которые в Волгоградской области не водятся. Из-за отсутствия массового экологического просвещения и устойчивых стереотипов, распространённых среди населения, численность этих пресмыкающихся может существенно сократиться.
Работники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» призывают всех жителей и гостей региона не причинять вреда змеям. Эти рептилии выполняют важные функции в экосистеме и при этом совершенно безвредны для человека.
по сообщению портала "ВОЛГА-КАСПИЙ" 30.08.16