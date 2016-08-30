Проблемы те же: дураки и дороги

Сейчас уже невозможно ответить на все эти вопросы, всё утонуло в болоте бюрократизма, разгильдяйства, непрофессионализма и коррупции.

Кольцевая дорога могла бы стать гордостью города, а стала постоянным полигоном для устранения различных видов недостатков (калейности, разбитое покрытие, недостроенные откосы).

Вся эта затратная трасса, выполненная на недешевой технике не продержалась и трех лет. А в расположенных рядом с нами в скандинавских странах с таким-же климатом, но хозяйским отношением к делу, дороги прочнее, надежнее и служат дольше.

Продолжение этого нескончаемого ремонта начнется уже в субботу и продлится с 3 сентября по 10 октября. Практически перекрывается проезд по самым загруженным участкам КАД.

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