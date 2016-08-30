У Геннадия Онищенко нашли незадекларированный дом и земельный участок

Экс-руководитель Роспотребнадзора, кандидат в депутаты Госдумы Геннадий Онищенко по забывчивости или сознательно не задекларировал земельный участок и дом в Подмосковье. Но на шансах кандидата это не отразится.

Факт умолчания собственности вскрыл территориальный избирком района Покровское-Стрешнево, исполняющий полномочия окружного избиркома по Тушинскому одномандатному округу Москвы. Об «обмане» Онищенко будут напоминать плакаты, которые будут висеть на избирательных участках в день голосования, сообщают «Ведомости».

Речь идет о земельном участке площадью 1479 кв. м, приобретенном в 2000-м году, и жилом доме в 154,6 кв. м в селе Константиново Московской области, который значится в собственности Геннадия Онищенко с 2004 года. Кстати, они не были задекларированы главной Роспотребнадзора и в 2012 году.



