В РФ создали мобильное приложение для борьбы с домашним насилием

В России создали мобильное приложение для поддержки женщин, которые сталкиваются или могут столкнуться с домашним насилием. Сервис получил название "Насилию.нет". Автор проекта - Анна Ривина.

Она рассказала о своем детище на Facebook.

Приложение выдает информацию обо всех кризисных центрах страны и сразу же выстраивает маршрут до ближайшего. Но самое главное - приложение оснащено кнопкой SOS. При нажатии на нее все близкие пользователя моментально получают уведомление о том, что над человеком нависла угроза.

Для того, чтобы пользоваться такой услугой, юзер должен создать базу контактов и приготовить текст сообщения, который автоматически будет пересылаться абонентам с указанием геолокации.

Похожий сервис уже существует в Турции - там сигнал тревоги можно подать, просто встряхнув телефон.

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