Пользователь Twitter @martin_camera нашел и опубликовал эротические фото модели Екатерины Касаткиной, которую видел любой держатель карты Альфа-банка, ведь она - та самая "девушка из банкомата".

Пользователи соцсети отреагировали сдержанно: не впечатлило. Отметили излишнюю худобу девушки и посоветовали Альфа-банку уже сменить картинку. Один из подписчиков написал: "Захотелось пойти и снять денег".

Сама Касаткина очень любит, когда ее ассоциируют с девушкой из банкомата - об этом она рассказала в интервью The Village.

















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