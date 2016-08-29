Российский премьер-министр Дмитрий Медведев хочет, чтобы шахтеры меньше рисковали собственной жизнью.

Политик в рамках совещания с вице-премьерами призвал минимизировать риски в угольной отрасли и исключить возможность повторения трагедий, подобных той, что произошла в феврале на шахте "Северная", где погибли 36 человек. Медведев убежден, что следует проработать ряд мер по улучшению общей эффективности данной отрасли, поскольку она всегда была и остается высокорисковой, передает РИА "Новости".

Напомним, в конце февраля текущего года в шахте "Северная", которая расположена в Воркуте, произошло обрушение на глубине 748 метров.

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