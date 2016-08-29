Воду из пожарных гидрантов воруют в Самаре
29 августа 2016, 17:10 [ «АН-онлайн» ]
Это создает риски поломки пожарных гидрантов и невозможности воспользоваться ими в случае пожара.
Вопреки бытующему мнению, сегодня питьевая вода обходится ресурсоснабжающим компаниям очень дорого. Вода не сама течет по трубам. Ее поднимают с глубин на высоту более 100 метров уникальными насосами, затрачивая огромное количество энергии, обрабатывают реагентами и коагулянтами, подают в дома самарцев и на предприятия по сотням километров подземных труб. Люди работают круглосуточно. Каждый стакан воды имеет свою стоимость. Поэтому у специалистов недоумение вызывают факты воровства и использования питьевой воды в технических целях.
Так, работники СКС неоднократно замечали, как воду набирают в машины-бойлеры из пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Используют эту питьевую воду по-разному, например для проливки грунта при проведении земляных, строительных автодорожных работ. Только за последнюю неделю службой экономической безопасности СКС было составлено 4 акта: дважды были пойманы водители машин, набирающие воду из колонок, дважды – из пожарных гидрантов.
Подобные действия категорически запрещены. Из водоразборной колонки одновременно нельзя набирать более 15-20 литров воды, иначе велика вероятность выхода оборудования из строя. Пожарные гидранты и подавно являются устройством, предназначенным для использования исключительно в чрезвычайных ситуациях, допускаются к ним только специалисты обслуживающей организации и ГУ МЧС. Любое стороннее вмешательство может привести к печальным последствиям: в случае пожара в гидранте может просто «не оказаться» воды и тушить огонь будет нечем!
по сообщению портала "САМАРА СЕГОДНЯ" 29.08.16