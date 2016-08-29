Газ не для нас?

Сегодня мы возвращаемся к теме перевода квартиры на индивидуальное газовое отопление. Возможно ли это и стоит ли игра свеч? Ведь денежные затраты и моральные издержки могут оказаться несопоставимыми с конечным результатом, даже если он принесет какую-то выгоду.



С другой стороны, неуверенность смолян в коммунальной системе, страх оказаться в самые лютые зимние морозы в неотапливаемой квартире будоражат умы людей идеями о собственном газовом котле, который можно включить хоть летом. И самое страшное случается, когда человек, решив обойти все бюрократические препоны, устанавливает газовое оборудование самостоятельно, без согласования с органами местного самоуправления. Отчасти по этой причине происходят взрывы бытового газа, из-за которых как карточные домики «складываются» панельные высотки. В некоторых областях России даже приняты местные законы, запрещающие установку в многоквартирных домах котлов c коаксиальной (с одновременным выбросом отработанных газов и забором воздуха извне) трубой. Смоленщина пока не в их числе. Наоборот, в районах перевод на «индивидуалку» муниципального жилого фонда медленно, но верно набирает обороты.



Не было бы счастья, да несчастье помогло



Заместитель генерального директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Смоленск» Сергей Стоянов уверен, что у индивидуального поквартирного отопления большое будущее. Но наступит оно не сегодня и даже не завтра.



- Сейчас многие районные администрации озаботились переводом своего жилого фонда на поквартирное отопление, в связи с тем что приходится ликвидировать морально и физически устаревшие неэффективные котельные. По такому пути пошли в Демидове, Рудне и других райцентрах… - рассказывает Сергей Валерьевич.



- Как относятся к этому местные чиновники?



- Нормально, им ведь тоже не хочется каждый отопительный сезон чинить трубы, устраняя порывы… Эта работа стоит больших денег, притом что проблему теплоснабжения локальными ремонтами, к сожалению, глобально не решить. А поквартирное отопление сразу решает все проблемы. Нет «лишних» труб, кроме газовой и холодной воды, каждый жилец в своей квартире сам регулирует температуру. Не может быть никаких жалоб на горячее водоснабжение или затягивание сроков начала отопительного сезона. Свой котел можно включить даже в сырую летнюю погоду.

продолжение материала на портале "РАБОЧИЙ ПУТЬ" 29.08.16