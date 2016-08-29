Названо имя нового главы управления собственной безопасности ФСБ

В понедельник в СМИ появилось имя нового главы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

Предполагается, что им может стать начальник 2-й службы управления собственной безопасности ФСБ Алексей Комков. Данную информацию предоставила «Новая газета», ссылаясь на источники в Федеральной службе безопасности и администрации президента. Уточняется, что Комков уже сейчас исполняет все обязанности главы УСБ ФСБ.

Есть информация о том, что проект приказа о назначении Алексея Комкова уже готов и в самое скорое время его подпишет президент России Владимир Путин.

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