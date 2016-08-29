В понедельник, 29 августа, российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что беженцы с Украины всегда смогут найти в РФ "вторую Родину".

Глава правительства добавил, что эти люди будут обеспечены всем необходимым для жизни. Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что Москва намерена не только предоставить "вторую Родину" беженцам с Украины, но и защищать своих граждан от дискриминации и претеснения в любой точке планеты, сообщает ТАСС.

"Россия "своих не оставляет", - жестко заметил премьер-министр Российской Федерации, добавив, что к общественной работе в стране следует привлекать представителей из числа соотечественников за рубежом.

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