Следствие по делу Карауловой, пытавшейся примкнуть к ИГ, завершено

В понедельник, 29 августа, завершилось следствие по делу студентки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Варвары Карауловой, которая пыталась примкнуть к "Исламскому государству" (террористическая группировка, запрещена в России).

Об окончании предварительного следствия сегодня РИА "Новости" сообщил адвокат Карауловой, которая в рамках следствия проходит под псевдонимом Александра Иванова, Сергей Бадамшин. Юрист уточнил, что уже приступил к ознакомлению с материалами дела о попытке девушки вступить в террористическую организацию "Исламское государство".

Напомним, ранее суд принял решение на два месяца продлить арест Карауловой, которая предприняла попытку побега в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам.

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