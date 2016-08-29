Гала-шоу «Челябинск-280» состоится 9 сентября
29 августа 2016, 14:43 [ «АН-Челябинск» ]
Сегодня, 29 августа, представители Челябинской областной федерации тайского бокса пригласили южноуральских журналистов на открытую тренировку бойцов, которые примут участие в Гала-шоу «Челябинск-280». Напомним, что уникальное мероприятие в мире спорта состоится 9 сентября на арене «Трактор». Гостем мероприятия будет известный российский рэпер «Баста».
Южный Урал ждет более пяти часов захватывающих боев представителей профессионального и любительского бокса, ММА и муайтай. Последний из них представят два бойца - Иван Рябов и Дмитрий Ковтун, которых тренирует известный в России спортсмен Виктор Самсонов. Отметим, что это выступление станет первым шагом южноуральских ребят в профессиональной карьере.
По предварительным подсчетам, на большой спортивный праздник ожидаются порядка восьми тысяч зрителей. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города Челябинска при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, администрации Челябинска и генеральных партнеров – Русской медной компании и холдинга «Ариант».
Билеты на шоу можно приобрести уже сегодня в кассах Ледовой арены «Трактор». Кроме того, они есть в федеральной сети kassir.ru. Цена одного билета начинается с 300 рублей.