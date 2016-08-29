На Южном Урале обсудят перспективы Евразийства

Завтра, 30 августа, на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты состоится презентация аналитического доклада «Концепция евразийства: прошлое и настоящее».

Аналитика будет представлена в формате онлайн-конференции, в которой примут участие специалисты из России, Таджикистана и Казахстана. Кроме того, в мероприятии запланировано участие представителей национальных диаспор стран Центрально-азиатского региона на Южном Урале и в Ханты-Мансийском автономном округе. Главная цель докладов, которые прозвучат на конференции, - анализ современных концепций евразийства и его духовных ценностей.

О внутренних и внешних факторах, определяющих сценарии развития концепций евразийства и евразийской интеграции на постсоветском пространстве, рассказал в своем приветственном слове первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов.

В своем выступлении «Концепция евразийства: прошлое и настоящее» один из докладчиков, Дмитрий Глухарев, особо подчеркнул, что перед всеми нашими странами стоит глобальная задача — сформировать большое геополитическое евразийское пространство, которое было бы устойчивым, имело прочные взаимоотношения с внешними партнерами и стало новым конкурентоспособным объединением в мировой экономике.

​ Евразийская модель развития является неизбежным выбором народов постсоветского пространства, в том числе казахов, - подчеркнула в своем докладе Елена Петренко. - Именно президент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев впервые озвучил идею о создании нового интеграционного объединения – Евразийского союза.

Она отметила, что в нынешних условиях, когда страны СНГ заняты поиском путей противодействия мировому кризису и приходят к пониманию, что поодиночке решить их невозможно, интеграционные инициативы президента Казахстана обретают новое актуальное звучание и в очередной раз убеждают в непреходящей ценности идеи объединения стран на евразийском пространстве.