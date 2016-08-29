Уфимцы просят защиты у Путина

Жители старинных домов в историческом квартале не понимают, почему под предлогом аварийности жилья они должны покинуть квартиры в центре города и перебраться жить в Шакшу. Акта об аварийности их домов не представлено.



– Наш дом №6 по улице М.Карима стоит в 200 метрах от Гостиного двора – исторического центра Уфы, – рассказывает Василий Грачёв. – Здание состоит в реестре памятников архитектуры как «Дом-усадьба купца Хакимова», охраняется государством и сносу не подлежит. Тем не менее, в июле 2016 года мы получили письмо от службы сноса и расселения, действующей от администрации города, с уведомлением, что наш дом находится в списке аварийных и подлежит сносу, а нам предоставляется жилье в Шакше, на ул. Сельской, 3. Предложенная квартира находится в 30 км от нашего сегодняшнего жилья, ее метраж меньше, чем мы имеем сейчас в собственности. До ближайшей остановки – больше километра. Совсем рядом находится исправительная колония, а в 2,5 км строится завод по переработке древесины. О какой безопасности и создании благоприятных условий можно говорить, если мы вынуждены будем жить в окружении уголовников и дышать ядовитыми выхлопами?



На сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ указано, что администрацией города заключены два муниципальных контракта на приобретение квартир для нашего дома – ул. Летчиков, 78 (Затон) и ул. Сельская, 46. Однако в службе сноса и расселения предлагают квартиры только в Шакше. Почему нам не предлагают жилье в Затоне? Это было бы хотя бы меньшим злом. К тому же в службе сноса и расселения нам отказались предоставить акт о признании дома аварийным, посоветовали самим искать в архивах. То же самое ответили в администрации Ленинского района и в управляющей компании. Так может, такого акта нет вообще, а подлинная цель расселения – не декларируемое обеспечение нашей безопасности, а освобождение «золотых» участков земли от коренных жителей исторического центра?

продолжение материала на портале "УФА.РУ" 22.08.16