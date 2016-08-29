Каникулы закончились - Питер накануне учебного года

Наша страна уже второй десяток лет живет в 21 веке, а проблемы в Петербурге еще из 19 века - образовательных учреждений не хватает, то же и с детскими садиками. Без сомнения деньги городу на все эти извечные проблемы были выделены, но большая часть, как обычно, осела в нужных карманах, остальные «бросили» на многострадальный, но очень дорогой стадион «Зенит-Арена».

За срыв этого объекта, думаю простят меня дети, не только должностью, но и жизненной перспективой можно распрощаться.

Значит опять ребята будут учиться в две смены. Не об этом хотелось бы говорить в канун очередного учебного сезона. Всех родителей волнует в первую очередь содержание обучения, качество учебников, уровень подготовки и мастерства преподавательского состава.

Конечно, 1 сентября - это праздник, а как мы знаем, Смольный умеет организовывать праздники, хотя бы на один день, поэтому первоклассников ждет 1 сентября разнообразная и впечатляющая программа в Ледовом дворце. Всех одарят набором книг, где будут и сказки, и интересные моменты из жизни первоклассников, и рассказ об истории нашего города.

Музей-заповедник «Царское Село» всегда уделяет большое внимание подрастающему поколению. 1 сентябрся здесь для ребят подготовили игру-квест «Прогулка с сюрпризом», который и закончится вручением призов.

Ну и конечно - Ленинградский зоопарк. Как же без кормления японских макак, белых медведей и ленивцев. В этот раз зоопарк решил расширить свои возможности познавательного влияния на маленьких посетителей и от созерцания перейти к содержанию: пройдут мастер-класс по уходу за лошадьми и пони, тренинг крупных кошек, демонстрация ручных животных.

Не останется в стороне от праздника ЦПКиО им. Кирова, он порадует большим концертом, катанием на лодках, посещением дворцов и аттракционов.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня